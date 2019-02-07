video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تكشف النقاب عن صاروخ باليستى جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض

الخميس، 07 فبراير 2019 10:38 م
إيران تكشف النقاب عن صاروخ باليستى جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض صاروخ باليستى
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية اليوم الخميس أن الحرس الثورى الإيرانى كشف النقاب عن صاروخ باليستى أرض-أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر متجاهلا بذلك مطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية.

ونشرت فارس صورا لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه "مدينة تحت الأرض" وقالت إن الصاروخ دزفول هو نسخة مطورة من الصاروخ ذوالفقار الذى يصل مده إلى 700 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 450 كيلوجراما.

وتقول إيران إنها تملك صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر مما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في مرمى هذه الصواريخ.

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاداته لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإن ظل الاتحاد ملتزما بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

كان قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي قد "دعا" إيران للتوقف عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمدة ثماني سنوات. وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار لا تجعله ملزما.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران. ويحاول الاتحاد الأوروبي انقاذ الاتفاق من الانهيار.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول أمريكى: واشنطن لن تبيع صواريخ باتريوت لتركيا اذا اشترت (اس 400)

الدفاع الروسية: نرفض مزاعم واشنطن حول انتهاك موسكو معاهدة الصواريخ

صاروخ باليستى

إيران

الملف النووى الإيرانى

أمريكا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة