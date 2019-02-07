إيران تكشف النقاب عن صاروخ باليستى جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض

رويترز

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية اليوم الخميس أن الحرس الثورى الإيرانى كشف النقاب عن صاروخ باليستى أرض-أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر متجاهلا بذلك مطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية.

ونشرت فارس صورا لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه "مدينة تحت الأرض" وقالت إن الصاروخ دزفول هو نسخة مطورة من الصاروخ ذوالفقار الذى يصل مده إلى 700 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 450 كيلوجراما.

وتقول إيران إنها تملك صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر مما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في مرمى هذه الصواريخ.

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاداته لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإن ظل الاتحاد ملتزما بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

كان قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي قد "دعا" إيران للتوقف عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمدة ثماني سنوات. وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار لا تجعله ملزما.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران. ويحاول الاتحاد الأوروبي انقاذ الاتفاق من الانهيار.