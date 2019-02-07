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إيران تفشل فى إطلاق قمر صناعى إلى الفضاء

الخميس، 07 فبراير 2019 01:28 م
إيران تفشل فى إطلاق قمر صناعى إلى الفضاء إطلاق قمر صناعى إيرانى ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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فشلت إيران، صباح اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، فى إطلاق قمر صناعى إلى الفضاء، وفق ما أظهرته صورة فضائية نشرتها شركتان أمريكيتان متخصصتان فى تحليل الصور الفضائية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن شركتى "ديجيتا جلوب" و"بلانيت" قولهما أن محاولة الإطلاق أجريت على الأرجح من قاعدة شمالى إيران تحمل اسم "مركز الإمام الخمينى للفضاء"، وأوضحت "بلانيت" أن آثار الحريق التى تأتى عادة بعد الإطلاق ظهرت بعد أيام من رصد نشاط فى الموقع.

وبتأكيد فشل هذه المحاولة، تكون هى المحاولة الخامسة من نوعها فى إيران فى مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.

 


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مركز الخمينى للفضاء




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