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إندونيسيا تعثر على 193 مواطنا من بنجلاديش محبوسين فى متجر

الخميس، 07 فبراير 2019 02:55 م
إندونيسيا تعثر على 193 مواطنا من بنجلاديش محبوسين فى متجر الشرطة الإندونيسية
رويترز
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ذكر مسؤول بإدارة الهجرة اليوم الخميس أن الشرطة الإندونيسية عثرت على 193 مواطنا من بنجلاديش محبوسين فى متجر بعدما أغراهم مهربو البشر بوعد بإدخالهم ماليزيا.

وقال رئيس إدارة الهجرة في سومطرة الشمالية إن الرجال دخلوا إندونيسيا كسائحين عن طريق بالي ومدينة يوجياكارتا بنية الذهاب إلى ماليزيا للعمل.

وأضاف فيري مونانج سيهايت عبر الهاتف "هم ضحايا تهريب البشر وتم استدراجهم إلى هنا"، مشيرا إلى أن الرجال كانوا محبوسين في مدينة ميدان بجزيرة سومطرة.

وأفاد سيهايت بأن السلطات نقلت الرجال، الذين جرى وصفهم بأنهم في صحة جيدة لدى العثور عليهم ليل الثلاثاء، إلى مركز لاحتجاز المهاجرين وسيعادون إلى بنجلادش.

ونقلت بوابة تريبون ميدان الإخبارية على الإنترنت عن أحد الرجال، ويدعى محبوب وعمره 39 عاما، القول إن مهربي البشر كانوا يحتجزون بعض أفراد المجموعة منذ ثلاثة أشهر.

ونقلت عنه قوله أيضا "تعرضنا جميعا للخداع. كان من المفترض أن تكون الوجهة ماليزيا، غادرنا من بنجلاديش إلى بالي ووصلنا بعد رحلة بالحافلة استغرقت أربعة أيام".

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الرجال أو الشرطة للتعليق.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات علمت للمرة الأولى بالقضية بعدما أبلغ جيران عن سماع أصوات مثيرة للريبة مصدرها المبنى.

وقال سيهايت إن الرجال ليسوا من مسلمى الروهينجا.

ووصل مئات من الروهينجا عبر البحر إلى سومطرة في السنوات القليلة الماضية بعد فرارهم من ميانمار وبنجلادش، وكانوا يعتزمون في الأغلب الوصول إلى ماليزيا.


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