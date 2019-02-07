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إلغاء الرحلات الجوية بمطار سريناجار الدولى بسبب الثلوج بالهند

الخميس، 07 فبراير 2019 01:13 م
إلغاء الرحلات الجوية بمطار سريناجار الدولى بسبب الثلوج بالهند ثلوج
أ ش أ
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أعلنت سلطات الطيران الهندية إلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار سريناجار الدولى بإقليم كشمير؛بسبب الهطول الكثيف للثلوج وتردى مستوى الرؤية .

وقال مسؤولو المطار - حسبما ذكرت قناة (أنديا تى في) اليوم الخميس إنه من المقرر استئناف حركة الطيران بعد تحسن مستوى الرؤية، وأن جهود رفع الثلوج من على مدرج المطار جارية .


وكانت الثلوج الكثيفة قد تسببت فى إغلاق الطريق السريع الرئيسى جامو- سريناجار لليوم الثانى على التوالي، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق لاسيما الشمالية.

 

 


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