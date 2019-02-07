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إلزام شركة محمول بدفع 50 ألف جنيه تعويض بسبب سحب شريحة عميل دون علمه

الخميس، 07 فبراير 2019 07:09 م
إلزام شركة محمول بدفع 50 ألف جنيه تعويض بسبب سحب شريحة عميل دون علمه هاتف محمول- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت المحكمة الاقتصادية، في الدعوي رقم 2771 لسنة 2018 اقتصادي القاهرة، المرفوعة من "دينا س  ى ، ضد الممثل القانونى، لإحدى شبكات المحمول، بأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

تعود أحداث الواقعة ليوم 8 نوفمبر لسنة 2017، عندما محام المدعية  برفع دعوى ضد شركة محمول بفرع الزقازيق، لقيام أحد العاملين  بالفرع بسحب شريحة الهاتف المحمول لموكلته، وتمكن من اختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ونشر منشورات لتنظيم داعش الإرهابي.

وتبين من أوراق الدعوى، أن المدعية فؤجئت باتصالات من عدد من أصدقائها على فيس بوك، بنشر منشورات لتنظيم داعش الإرهابي، على حسابها الخاص، وأن الموضوع تسبب لها في مشاكل أسرية كبيرة كادت حياتها الزوجية تنتهي بسببها، فذهبت إلي قسم شرطة أول الزقازيق، وحررت محضر، وتبين في حقيقة الأمر قيام أحد الأشخاص بسحب شريحة هاتفها من فرع شركة المحمول، واستخدام الشريحة فى اختراق حسابها على فيس بوك واستغله استغلالا سيئا.

وتبين من خلال مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحديد وقت سحب الشريحة من فرع إحدى الشركات، وأنه تم استخدامها فى اختراق الحساب فى نفس اليوم، وتبين أن الشريحة تم سحبها بمعرفة أحد موظفى الشركة، وتم مجازاته من الشركة، وإنهاء خدمته ورفعت الشاكية قضية علي الشركة تطالب بتعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.


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