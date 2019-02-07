إغلاق طريق الزعفرانة - السخنة بسبب السيول وتحويل حركة السيارات منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور السويس طريق السخنة - الزعفرانة بسبب وجود سيول بالمنطقة الجبلية المتاخمة أمام قريتى "تلال - بورتو السخنة" لمسافة 500 متر، ومتجه لمخرات السيول بمنطقة وادى الدوم.

وقامت إدارة المرور بتحويل حركة السيارات للقادم من الزعفرانة والسويس لطريق الجلالة الجديد لحين تحسن الأحوال الجوية وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور، منعًا للحوادث.

وجرى إغلاق تلك الطريق لوجود تراكمات مياه اﻷمطار وسيول وسقوط أحجار بالطريق لحين تحسن اﻷحوال الجوية وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعليمات رجال المرور.