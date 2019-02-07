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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق طور سيناء شرم الشيخ‎

الخميس، 07 فبراير 2019 08:14 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق طور سيناء شرم الشيخ‎ إسعاف - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على بعد 25  كيلو من شرم الشيخ اتجاه طور سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

كان اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين الاولى رقم 4819 (ط ج ب) اجرة جنوب سيناء والثانية رقم 112918 ملاكى دقهلية على بعد 25 كيلو من شرم الشيخ اتجاه طورسيناء نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص مصريين باصابات متوسطة تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ كما تم إبلاغ المرور وتحرير محضر.


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