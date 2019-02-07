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إصابة كفيف فى حريق نشب داخل منزله بسبب تسرب غاز بسوهاج

الخميس، 07 فبراير 2019 08:06 ص
إصابة كفيف فى حريق نشب داخل منزله بسبب تسرب غاز بسوهاج حريق - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل بشارع لطيف باشا دائرة قسم شرطة طهطها، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز وإصابة مالك المنزل "كفيف".
 
كان اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "خلف الله م ح ا" 80 سنة بالمعاش "كفيف" وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
 
نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل "جرح رضى أعلي الحاجب الأيسر وحروق بالوجه من الدرجات الثلاثة ، وتم نقله لمستشفى طهطا العام، وبسؤال زوجته "جملات م ك" 70 سنة ربة منزل أيدت مضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز فى وجود مصدر حرارى ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.
 
 

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