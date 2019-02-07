إزالة 103 حالات تعدى على أراضى الدولة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قامت أجهزة مراكز ومدن السنبلاوين ودكرنس ومنية النصر ومحلة دمنه وتمى الامديد وبلقاس ونبروه واجا، بإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث قامت اليوم بإزالة التعديات عن 103 حالة تعدى 30 منها تعدى بالزراعة و73 تعدى بالبناء وبلغت إجمالى المساحات التى تم إزالة التعديات عليها 2743 مترا و2 فدان و6 قيراطا و8 أسهم.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن إجمالى حالات الإزالة التى تمت حتى اليوم بلغ 3059 ازاله منها 950 ازاله للتعديات بالزراعه و2109 إزالة تعديات بالبناء بإجمالى 117 فدانا و14 قيراط وسهما واحدا، وفى المبانى بلغت المساحه 271 الف و33 مترا.

وأضاف شاروبيم أن الدقهلية لازالت ضمن قائمة المحافظات المتقدمه فى حملات ازالة التعديات التى بدأت منذ منتصف يناير الماضى ومستمرة حتى انتهاء الموجه 12 بتعاون كامل بين اجهزة المحافظة التنفيذية، وعدد من الوزارات ومدعومة بقوات الشرطة والقوات المسلحة اللذان يؤمنان عمليات الإزالة، وقال إن حملات الاجهزة التنفيذية بالدقهلية تتم فى كافه المراكز والمدن والاحياء دون تمييز وفقا للخطط المعده لتنفيذ الازالات.