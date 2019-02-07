إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة بقريتين بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقريتي شط جريبة وغيط النصارى وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية و التصدي لجميع المخالفات بكافة صورها.

تم عمل حملة بقيادة اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط استهدفت عددا من المناطق بقريتى شط جريبة وغيط النصارى، أسفرت عن إزالة حالتي تعدى على أراضى زراعية و 5 حالات بناء دون ترخيص فضلا عن تنفيذ إخلاء 5محلات تابعة لأملاك الدولة بمنطقة شطا.