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الخميس، 07 فبراير 2019 11:24 م
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أ ش أ: إسماعيل هنية يعرب عن اعتزازه بمواقف الأزهر الداعمة لفلسطين

الخميس، 07 فبراير 2019 11:01 م
أ ش أ: إسماعيل هنية يعرب عن اعتزازه بمواقف الأزهر الداعمة لفلسطين رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية
أ ش أ
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استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى للحركة ، تطورات القضية الفلسطينية.
وقال الإمام الأكبر إن القضية الفلسطينية هى القضية الرئيسية للأمة ، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعى الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها.
وأوضح أن التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم فى صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال ويحقق أطماعه فى ابتلاع فلسطين. 
من جانبه ، وجه إسماعيل هنية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعم الأزهر الكبير للقضية الفلسطينية وهو ما تجلى بقوة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذى مثل محطة مهمة لاستعادة وعى الأمة بالقضية ، كما عبر عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التى أرسلها الأزهر الشريف إلى قطاع غزة ، مبديًا تطلع الفلسطينيين فى غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.
وأضاف هنية أن الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطى ، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

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