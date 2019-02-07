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أوبرا الإسكندرية تحيى الذكرى الـ44 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم

الخميس، 07 فبراير 2019 09:47 م
أوبرا الإسكندرية تحيى الذكرى الـ44 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم أم كلثوم
الإسكندرية أسماء على بدر
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تنظم دار الاوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة غدا الجمعة.
 
و يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع كوكب الشرق ام كلثوم، ويبدأ الفاصل الاول بعزف موسيقى على الة القانون اداء عفاف شكرى. جمال الدنيا يحلى اداء سلمى سيف، على بلد المحبوب اداء يمنى حسن، هو صحيح الهوى غلاب، اداء شروق شريف، عن العشاق، هقابله بكره اداءاشرقت.
 
ويبدأ الفاصل الثانى من الحفل بعزف صولو على الكمان اداء الدكتور ايهاب عبد الحميد ثم تشدو الفنانة حسناء برائعتى أم كلثوم شمس الاصيل..جددت حبك.
 
يذكر ان فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.
 
 
 

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