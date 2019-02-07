أمن الجيزة يحبط جريمة خطف صاحب شركة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إحباط جريمة خطف صاحب شركة استثمار عقاري بالشيخ زايد، حيث إستعان صاحب شركة مقاولات ب 6 أشخاص لاختطافه بسبب الخلاف على قيمة قطعة أرض، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشيخ زايد ثان، حيث اشتبه رجال المباحث في 7 أشخاص يستقلون سيارة، وبضبطهم عثر بحوزتهم على حقيبة وسلاح أبيض.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان أن صاحب شركة مقاولات يدعى " على. ع " استعان بباقي المتهمين لاختطاف " رامي. أ " صاحب شركة استثمار عقاري مقابل حصولهم على 20 ألف جنيه، بسبب خلافات بينهما على بيع قطعة أرض.

وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.