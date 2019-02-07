أمريكا تدعو إيران لوقف محاولات إطلاق أقمار صناعية

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها علمت بتقارير عن محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعى فى الفضاء الشهر الماضى ودعت طهران إلى وقف الأنشطة التى تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة فى أول إفادة صحفية له منذ بداية العام "اطلعت على التقارير، وفشلت (المحاولة)، أليس كذلك؟"

وأضاف "نواصل دعوة النظام الإيرانى إلى الوقف الفورى لكل الأنشطة التى تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما فى ذلك إطلاق المركبات الفضائية". وقالت إيران إنها ستكون مستعدة لعملية إطلاق أخرى خلال بضعة أشهر.