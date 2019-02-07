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أفغانستان تحظر استيراد الدجاج من إيران بسبب تفشى إنفلونزا الطيور

الخميس، 07 فبراير 2019 07:06 ص
أفغانستان تحظر استيراد الدجاج من إيران بسبب تفشى إنفلونزا الطيور مكافحة إنفلونزا الطيور
كابول أ ش أ
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أعلنت وزارة الزراعة والرى والثروة الحيوانية الأفغانية، الأربعاء أنها حظرت استيراد الدواجن والبيض من إيران، لتجنب تفشى فيروس (H5N8) أحد سلالات فيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن الحظر جاء تماشيا مع ما ورد من معلومات من إيران والمنظمات الصحية الدولية المعنية بقطاع الثروة الحيوانية.

وحث وزير الزراعة الأفغانى ناصر أحمد دورانى المواطنين على تجنب استهلاك الدجاج المستورد من إيران إلى أن يتم الإعلان عن مستجدات.

وكان مسؤولو الثروة الحيوانية فى إيران قد أعلنوا فى ديسمبر الماضى عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس H5N8 شمال البلاد وأكدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تلك التقارير.

ودخل فيروس H5N8 إلى أفغانستان العام الماضى عن طريق الطيور المهاجرة، وسارعت وزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية الأخرى فى البلاد إلى اتخاذ الإجراءات التى أدت إلى السيطرة عليه فى الوقت المناسب.

 


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استيراد الدجاج

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إنفلونزا الطيور




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