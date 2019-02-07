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الخميس، 07 فبراير 2019 07:55 م
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أسعار النفط اليوم الخميس 27-2-2019

الخميس، 07 فبراير 2019 07:18 م
أسعار النفط اليوم الخميس 27-2-2019 صورة ارشيفية
كتبت ـ أسماء أمين
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تراجع أسعار النفط اليوم الخميس  27-2-2019، بحيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % لتصل إلى 62.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% بتراجع بلغ 19 سنتا ليصل الى 53.82 دولار للبرميل

 

وذلك بعد اعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير شباط إلى 447.21 مليون برميل.

 

 


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