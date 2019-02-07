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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

الخميس، 07 فبراير 2019 12:12 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الخميس 7 فبراير 2019 على تراجع ملحوظ بأسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 642 جنيها للجرام.
 
 
 
انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.33 % لتنزل الأوقية من 1314 دولار إلى 1305 دولار، وهو أكبر انخفاض للذهب منذ أن كسرت الأوقية نقطة المقاومة عند 1300 دولار.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 550 جنيها
 
عيار 21 : 642 جنيها
 
عيار 24 : 732.70 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5136 جنيه
 
السعر العالمي : 1305دولار
 
 
 
سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من "اليوم السابع" وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة.
 
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى آخر.
 

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