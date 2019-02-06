video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

940 مليار دولار إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات فى الصين خلال 2018

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:44 ص
940 مليار دولار إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات فى الصين خلال 2018 برمجيات -ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات بلغت 31ر6 تريليون يوان (940 مليار دولار) فى عام 2018، بزيادة 2ر14% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة - فى أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الأربعاء - أن الأرباح الإجمالية للقطاع نمت بنسبة 7ر9% على أساس سنوى لتصل إلى 9ر807 مليار يوان (4ر120 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن صناعة أمن المعلومات والبرامج الصناعية حققت نموا يبلغ نحو 14% فى إيراداتهما، فيما سجلت إيرادات خدمات كل من صناعتى الحوسبة السحابية والتجارة الالكترونية نموا بأكثر من 20%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين: دراسة جديدة تؤكد أن قرص "مجرة درب التبانة" ليس مسطحا

الصين

البرمجيات

اخبار الاقتصاد

خدمات المعلومات فى الصين




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة