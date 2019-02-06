940 مليار دولار إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات فى الصين خلال 2018

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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات بلغت 31ر6 تريليون يوان (940 مليار دولار) فى عام 2018، بزيادة 2ر14% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة - فى أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الأربعاء - أن الأرباح الإجمالية للقطاع نمت بنسبة 7ر9% على أساس سنوى لتصل إلى 9ر807 مليار يوان (4ر120 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن صناعة أمن المعلومات والبرامج الصناعية حققت نموا يبلغ نحو 14% فى إيراداتهما، فيما سجلت إيرادات خدمات كل من صناعتى الحوسبة السحابية والتجارة الالكترونية نموا بأكثر من 20%.