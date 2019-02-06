26 فبراير الحكم فى استئناف مهندس ووالده على حكم حبسهما لخطفهما طفل

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأجيل استئناف مهندس ووالده وعمه، و7 أشخاص آخرين على حكم حبسهم 4 سنوات بتهمة خطف طفل من أتوبيس المدرسة وتهريبه لتركيا لجلسة 26 فبراير للنطق بالحكم .

كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة أول مدينة نصر من المواطنة "عندليب .م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها عودة ابنها "آسر أ.ن"، 4 سنوات، من مدرسته بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام سكنها، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين، بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصى خشبية واستعرضوا القوة، وإحداث حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد .ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وتم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله، وأشيع بين المواطنين مطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

وتم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائى من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.

كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخص آخرين، وهم كل من والد طليق المبلغة "نبيل .ب.أ"، 64 سنه، بالمعاش، شقيقة طليق المبلغة نورهان، 32 سنة، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال "طليق المبلغة طارق ح.م، 65 سنة صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة أحمد ط، 28 سنة موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو .ط"، 23 سنة طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلى، "بيتر .م.م"، 37 سنة مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائى ع.أ" 34 سنة مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والمحكوم عليه فى قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، خالد .ع.ج 27 سنة، محمد .ع.ج21 سنة حاصلين على دبلوم ومقيم بدائرة قسم المرج، السيد .ج.م، 51 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، إبراهيم .م.س، 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، أشرف .س.م 26 سنة بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذى تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية فى اليوم التالى لارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع طليق المُبلغة، حيث قام طليقها بالاتفاق مع الأول حتى السابع على ارتكاب الواقعة، ورصد المتهمون من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل واستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الأخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 ألف جنيه.

وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم قدوم الأتوبيس، اعترض طريقه المتهمون من السابع حتى الأخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادى والثانى عشر وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار.

كما أرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين، 3 سلاح أبيض "مطواة"، 2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.