ولى عهد الأردن يشكر ملك البحرين لمنحه قلادة وسام النهضة

كتب إسلام جمال

شكر ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، بعد تكريمه له ومنحه وسام النهضة.



وكان الأمير الحسين قد زار العاصمة البحرينية المنامة والتقى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتقديرا لجهود ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، فى تعزيز العلاقات بين الأردن والبحرين سلم الملك البحرينى لولى العهد وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة "القلادة".