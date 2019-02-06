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ولى عهد الأردن يشكر ملك البحرين لمنحه قلادة وسام النهضة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:30 ص
ولى عهد الأردن يشكر ملك البحرين لمنحه قلادة وسام النهضة ولى عهد الأردن وملك البحرين
كتب إسلام جمال
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شكر ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، بعد تكريمه له ومنحه وسام النهضة.

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وكان الأمير الحسين قد زار العاصمة البحرينية المنامة والتقى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

 

 

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وتقديرا لجهود ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، فى تعزيز العلاقات بين الأردن والبحرين سلم الملك البحرينى لولى العهد وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة "القلادة".

 

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وعلق الأمير الحسين عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً: " سعدت اليوم بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى بلدى الثانى مملكة البحرين، وأشكره أن كرّمنى بمنحى وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة)، كما جمعنى لقاء رحب بأخى سمو الأمير سلمان بن حمد، ولى العهد، بحثنا فيه عددا من القضايا التى تهم شعبينا الشقيقين.. كل الشكر على حفاوة الاستقبال والروح العربية الأصيلة".

 
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وسام النهضة

ملك البحرين

الأمير الحسين بن عبد الله




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