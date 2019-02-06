وأضاف كيكل - فى تصريح اليوم الأربعاء أن أزمة اللاجئين و"الهجمات الإرهابية " في العديد من الدول الأوروبية تتطلب تعزيز وتطوير جهود التعاون الأمني - الأوروبي بشكل مستمر .

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الخطرين على الأمن من اللاجئين كثيراً ما يتم اكتشافهم بعد فوات الأوان ، لافتا إلى أنه تم إعداد مقترح من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي لإنشاء شبكات معلومات أوروبية مميزة ، بهدف تبادل الوثائق والبيانات بين أجهزة الشرطة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك بعد موافقة رومانيا - التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد منذ مطلع العام الجاري" 2019 " .

ووصف وزير الداخلية النمساوي ، شبكة المعلومات الجديدة بأنها واحدة من أهم انجازات الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن خلال السنوات الأخيرة.