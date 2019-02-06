وزير خارجية إيران: أمريكا تدعم المتطرفين فى الشرق الأوسط

رويترز

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم "المستبدين والجزارين والمتطرفين فى الشرق الأوسط" وذلك ردا على خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وزاد التوتر بين البلدين منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووى بين إيران وقوى عالمية فى مايو وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف فى التغريدة "عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا".