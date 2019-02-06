video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيران: أمريكا تدعم المتطرفين فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:03 ص
وزير خارجية إيران: أمريكا تدعم المتطرفين فى الشرق الأوسط وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم "المستبدين والجزارين والمتطرفين فى الشرق الأوسط" وذلك ردا على خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وزاد التوتر بين البلدين منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووى بين إيران وقوى عالمية فى مايو وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف فى التغريدة "عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب من الكونجرس: نسعى لخلق نظام هجرة حديث وإدارتى حققت إزدهارا - صور

أمريكا

إيران

أخبار أمريكا

أخبار إيران




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة