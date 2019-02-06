وزير الرى: تم استيعاب كل الأمطار التى سقطت على المجارى المائية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم استيعاب كافه الأمطار التى سقطت على المجارى المائية، وجارى المتابعة أولا بأول مع التأكيد على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار المحتملة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لافتاً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الوزارة بالمحافظات رصدت بدء سقوط الأمطار منذ عصر أمس، بأمطار غزيرة على طريق رأس غارب الشيخ فضل لمدة ساعة ونصف، وأمطار خفيفة عصرا على مدن الغردقة والسويس وكفر الشيخ وبنى سويف، وفى المساء سقطت أمطار على رأس غارب والدقهلية، وسقطت اليوم أمطار خفيفه على سوهاج وأسيوط وبنى سويف والغربية والدقهلية والفيوم، أما حلوان فقد سقطت عليها أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم إلغاء إجازات المهندسين والقائمين على إدارة الطوارئ، وتشغيل المحطات على المناسيب التصميمة وتجهيز وحدات الطوارئ تحسبا لأى كميات أمطار أخرى قد تسقط، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لتلقى بيانات ومتابعة سقوط الأمطار على مدار الساعة.

وكانت هيئة رئيس الأرصاد الجوية، قد أعلنت أنه بداية من اليوم الأربعاء، سوف تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.