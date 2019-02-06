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وزير التنمية المحلية يبحث مع "البنك الأوروبى" تطهير مصرف كيتشنر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:52 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع "البنك الأوروبى" تطهير مصرف كيتشنر جانب من الاجتماع
كتب أشرف عزوز
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عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يضم كلا من خالد حمزة المدير المساعد بمكتب البنك بالقاهرة وبافال لينيك مساعد مدير إدارة التعاقدات والبنية التحتية بالبنك وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات الخاصة بالبدء فى تنفيذ الاتفاقية التى وقعها وزير التنمية المحلية مع مسئولى البنك منذ أيام قليلة، والتى شهدها رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وذلك بقيمة 79 مليون يورو.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان فى تلك المحافظات .

وأشار شعراوى إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة .

وأكد اللواء شعراوى انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء والمنظمات الدولية لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين بكافة المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

واستعرض الوزير آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولى، مؤكداً أنه يهدف إلى خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، مع وضع منظومة سيتم الاستفادة منها فى عملية التخطيط المحلى فى مشروعات المحافظات ونقل تلك التجربة إلى محافظات أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر فى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التى سيتم تنفيذ المشروع بها بالإضافة إلى بناء الكوادر بالوزارة والتى ستساعد فى تنفيذ الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها فى المحافظات سواء فى هذا المشروع أو مشروعات أخرى فى المستقبل .

وأشار الوزير إلى اهتمامه بتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتحويله إلى أكاديمية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأكد شعراوى أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى عملية تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق قفزات كبيرة فى تنفيذ كل البرامج والمشروعات الحالية مع الشركاء والمؤسسات والهيئات الدولية فى مصر .

كما تناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال تطبيق اللامركزية فى ظل اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع فى ذلك بالمحافظات خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أشار خالد حمزة إلى اهتمام البنك بتخصيص مبلغ مالى فى إطار المشروع لتدريب وتأهيل الكوارد الفنية العاملة بالمشروع ، مشيراً إلى أن هناك وفدا من البنك سيقوم بزيارة محافظة أسوان خلال الشهر القادم لمتابعة بعض المشروعات الجارية، مضيفا أن البنك سيقوم بافتتاح مكتب له خلال المرحلة الحالية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنفيذ بعض المشروعات فى عدد من المحافظات .


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