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وزير البترول: مصر تستهدف جذب استثمارات نفطية بـ 10 مليارات دولار

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:46 م
وزير البترول: مصر تستهدف جذب استثمارات نفطية بـ 10 مليارات دولار وزير البترول طارق الملا
(أ ش أ)
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تستهدف جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار فى قطاع النفط خلال العام الجارى.

وقال الملا فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن " طرح أول مناقصة عالمية للتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر ستكون فى وقت قريب "، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ نحو 6400 مليون قدم مكعب فى اليوم.

وأضاف وزير البترول أن " مصر تدرس عقود سابقة لتصدير الغاز، بما لا يؤثر على السوق المحلية، ومن بينها طلب لبنان لاستيراد الغاز".

 


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