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وزيرة خارجية النمسا: 200 مليون إمراة تعانى بسبب الختان فى العالم

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:46 م
وزيرة خارجية النمسا: 200 مليون إمراة تعانى بسبب الختان فى العالم وزيرة الخارجية والاندماج فى النمسا كارين كنايسل
فيينا(أ ش أ)
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قالت وزيرة الخارجية والاندماج فى النمسا كارين كنايسل، إن ختان الإناث هو شكل خطير من الإصابات البدنية، لافتة إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير لمكافحة هذه العادات الاجتماعية الخطيرة.

وأضافت كنايسل- فى بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة ختان الإناث- أن هناك حوالى 200 مليون فتاة وامرأة فى جميع أنحاء العالم يعانين بسبب ختان الإناث، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن هذا النوع القديم من العنف يُمارس سراً ونحتاج إلى سجل جنائى للتعامل مع هذا الشكل الخطير من تشوية الأعضاء البشرية، مؤكدا تقديم صندوق التعاون الإنمائى النمساوى ما مجموعه 1.2 مليون يورو فى العام الماضى، لدعم المشاريع ذات الصلة فى إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وأوضحت الوزيرة أنه بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة ختان الإناث تقرر تقديم دعم إضافى بقيمة 5 ملايين يورو لمكافحة ختان الإناث حول العالم، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالى 8 آلاف امرأة مهاجرة تتأثر بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فى النمسا وحدها.

 


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النمسا

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