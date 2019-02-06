نيابة حلوان تتحرى عن 3 موظفين وعامل لتنقيبهم عن الآثار بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها فى اتهام 3 موظفين وعامل بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم، بدائرة قسم المعصرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد قيام كل من:"ا.م"، 30 سنة، موظف، و"خ.أ"، 35 سنة، عامل، و"م.ي"، 32 سنة، موظف، و"ي.م"، 30 سنة، موظف، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المتهم الثاني، بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم حال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر × 2 متر بعمق 3 متر، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.