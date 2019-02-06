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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2019.. برقم الجلوس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:00 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2019.. برقم الجلوس المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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ظهرت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، بعد أن اعتمدها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بنسبة نجاح 72.4%  لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44220  طالباً وطالبة، حضر منهم  44090  طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41.1% ، وتقدم للامتحان  1120 طالبا حضر منهم 1068.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82،2%، أعقبتها إدارة ببا بنسبة نجاح 72،53  %،  ثم إدارة  ناصر  بنسبة 72،47 %، فإدارة  الواسطى بنسبة 69،64 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 68،35 %، ثم إدارة إهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62،29 %.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90،98 %  واللغة الانجليزية 83،86% والدراسات 87،49%، والرياضيات 91،69  %، والعلوم  88،18 %، والحاسب الآلى 72،69 %، والتربية الدينية 93،87  %، والتربية الفنية 99،74 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 % ، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.

ووجه المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.

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