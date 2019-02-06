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ننشر قرار رئيس الوزراء بإلغاء ترخيص بإنشاء منطقة استثمارية بالمعادى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:27 م
ننشر قرار رئيس الوزراء بإلغاء ترخيص بإنشاء منطقة استثمارية بالمعادى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، من بينها إلغاء  قرار رقم 650 لسنة 2008 بالترخيص لوزارة الاتصالات بإنشاء منطقة استثمارية بالمعادى.

 

كما تضمنت القرارات تثبيت نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات عن شهر مايو 2017.

 

وشمل القرار الثالث الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.

 

وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي).


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