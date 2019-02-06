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"نماذج التنبؤ بالطقس" تحذر من السيول اليوم.. و"الرى" ترفع حالة الطوارئ القصوى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:00 ص
"نماذج التنبؤ بالطقس" تحذر من السيول اليوم.. و"الرى" ترفع حالة الطوارئ القصوى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لاستقبال الأمطار المتوقع سقوطها على البلاد، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع، وتشكيل غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم التأكد من جاهزية واستعداد كافة مخرات السيول فى المحافظات، وإجراء المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأمطار، والتأكد من أن المناسيب أمنة بالترع والمصارف ومحطات الصرف.

وأوضح عبد العاطى، أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وكشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التبنؤ بقطاع التخطيط، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء قد تصل إلى مرحلة السيول على سيناء وخليج السويس ووسط الصعيد، تقل شدتها على شمال الصعيد والوادى الجديد وشرق الدلتا.

وأوضحت النماذج، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غداً الخميس على سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.


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