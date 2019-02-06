video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: الصحة تتابع تداعيات الاعتداء على طبيب بمستشفى التحرير العام

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:49 م
نقابة الأطباء: الصحة تتابع تداعيات الاعتداء على طبيب بمستشفى التحرير العام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة تواصلت مع مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، لمتابعة تداعيات واقعة اعتداء مواطن على الطبيب محمد عبد الحميد رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية  قد تم اتخاذها باسم المستشفى، بالإضافة إلى تواصل مكتب وزيرة الصحة مع الطبيب المعتدى عليه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، وأكدت الوزارة أنها تولى اهتمامًا كبيراً بمثل هذه الوقائع.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها أرسلت محامى، لمتابعة وعمل المحضر بالصيغة المطلوبة، موضحه أنه تم تسجيل الواقعة كجنحة، وفى انتظار تحديد موعد جلسة المحاكمة، وطالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب والاتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة أو أحد أعضاء المجلس، وإرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقابة على رقم 01095111247 واتس آب.
 
وتابعت: كما يتطلب عمل مذكرة من المستشفى بتفاصيل الواقعة لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء وترفق مع المحضر الرسمى، وفى حالة تحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى او من ينوب عنه .
 
وطالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب سرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة بها .
 
 
وكانت قد وقعت حادثة الاعتداء على الطبيب بمستشفى التحرير العام، أمس حينما قام مواطن بإلقاء كوب من الشاى الساخن، فى وجه الدكتور محمد عبد الحميد أثناء تأدية عمله بالمستشفى، وتضامنت المستشفى مع الطبيب وحررت مذكرة بالواقعة فى قسم إمبابة  وتم تحويل المتهم للنيابة المسائية.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء: الاعتداء على رئيس قسم المسالك بمستشفى التحرير العام أثناء عمله

نقابة الاطباء

مستشفى التحرير العام

الاعتداء على طبيب




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة