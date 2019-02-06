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نبيل أبو ردينة: تصريحات منافس نتنياهو حول الاستيطان مشجعة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:33 م
نبيل أبو ردينة: تصريحات منافس نتنياهو حول الاستيطان مشجعة نبيل أبو ردينة
رويترز
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أبدى متحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس ترحيبا حذرا اليوم الأربعاء بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والتى أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلة فى المستقبل.

وقال نبيل أبو ردينة لرويترز إن تصريحات الجنرال السابق بينى جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة خاصة إذا تمسك برأيه فى حال نجاحه فى الانتخابات.

وقال جانتس فى تصريحاته لصحيفة إسرائيلية انه يعارض الهيمنة على شعب آخر، وأشار إلى أن إسرائيل قد تكرر إزالة المستوطنات كما فعلت فى قطاع غزة عام 2005.

 

 


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منافس نتنياهو يبدى انفتاحا على إزالة مستوطنات بالضفة الغربية

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