نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد محطة الأرصاد الجوية بالخارجة لمتابعة الطقس

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد ، محطة الأرصاد الجوية بمدينة الخارجة بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وذلك للإطمئنان علي كفاءة وفاعلية أجهزة الرصد الجوي والبيئي ، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الإستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة .

وشددت "مجدى" ، علي ضرورة المتابعة اللحظية لكافة بيانات الرصد ، والربط بينها وبين توقعات المحطات الفرعية بباقي مراكز المحافظة لإتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير لمواجهة أي طوارئ.

وأستمعت النائبة لشرح مفصل عن آليات عمل المحطة والإمكانيات المتاحة بها والتي تشمل وحدات الرصد الآلي والزراعي والجوي والإشعاعي وأجهزة قياس سرعة الرياح ومعدل الرطوبة والضغط الجوي والتي تعمل وفقا لأحدث الأنظمة التكنولوجية للتسجيل والرصد .