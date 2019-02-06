نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد محطة الأرصاد الجوية بالخارجة لمتابعة الطقس

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد ، محطة الأرصاد الجوية بمدينة الخارجة بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وذلك للإطمئنان علي كفاءة وفاعلية أجهزة الرصد الجوي والبيئي ، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الإستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة .
وشددت "مجدى" ، علي ضرورة المتابعة اللحظية لكافة بيانات الرصد ، والربط بينها وبين توقعات المحطات الفرعية بباقي مراكز المحافظة لإتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير لمواجهة أي طوارئ.
وأستمعت النائبة لشرح مفصل عن آليات عمل المحطة والإمكانيات المتاحة بها والتي تشمل وحدات الرصد الآلي والزراعي والجوي والإشعاعي وأجهزة قياس سرعة الرياح ومعدل الرطوبة والضغط الجوي والتي تعمل وفقا لأحدث الأنظمة التكنولوجية للتسجيل والرصد .
ومن جانب آخر، التقت نائب محافظ الوادي الجديد مع وفد بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يزور المحافظة لبحث دعم الحالات الأولي بالرعاية بالمحافظة وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم و بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة .
َونقلت النائبة شكرالمحافظ وتقديره للوفد ولجهودهم في دعم المحافظة والتي تعد من أعلي محافظات الجمهورية في قيمة الدعم المقدمة لها .
وأكدت مجدي أن المحافظة تسعي في الفترة القادمة إلي تركيز الدعم بالقري والمناطق النائية والمحرومة وعلي رأسها قري الأربعين والثمانين مشيرة إلي أنه تم الإتفاق مع الوفد علي إضافة 100 أسرة علي مستوي المحافظة ، لمنظومة تكافل وكرامة لصرف معاشات شهرية. ، لافتة إلي أنه تم الإنتهاء بالفعل من تسجيل 311 أسرة بالمنظومة وجاري إضافة 165 أسرة أخري سيتم الصرف لهم بداية من مارس المقبل . هذا بالإضافة إلي دعم هذه الأسرة في مجالات البنية التحتية وتجهيز العرائس من الحالات المستحقة .
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