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نائب رئيس غرفة الحبوب: المصريون يستهلكون 8 ملايين طن دقيق سنويا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:50 ص
نائب رئيس غرفة الحبوب: المصريون يستهلكون 8 ملايين طن دقيق سنويا دقيق - ارشيفية
أ ش أ
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 كشف حسين البودى نائب رئيس غرفة الحبوب ورئيس شعبة مطاحن 82% باتحاد الصناعات، أن استهلاك المصريين من الدقيق يتراوح ما بين 7 ملايين و 800 ألف طن إلى 8 ملايين طن سنويا، منها 3 ملايين و200 ألف طن ، تنتج محليا ، والباقى يتم استيراده من الخارج مخصصة للخبز المدعم.

وقال - فى تصريحات خاصة لـ "أ ش أ"، إنه يتم استهلاك من 9 ملايين الى 10 ملايين طن قمح مدعم ، يخصص منها 3 ملايين و100 ألف طن لإنتاج الخبز المدعم ، ويتم استيراد 6 ملايين و500 ألف طن من القمح من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا.

وأشار إلي أنه يتم إنتاج 4 ملايين و500 الف طن دقيق فاخر 72 % يستخدم فى صناعة الخبز الفاخر، وذلك من بين كميات القمح المستوردة، مضيفا أن الشعبة تسعى إلى تعزيز أرصدة المطاحن لتلبية الاحتياجات اللازمة.

 


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