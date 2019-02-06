مياه القناة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الشديدة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناة، أنه تم رفع درجة الاستعداد والتأكيد على رؤساء القطاعات والمناطق ورئيس الحملة بجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث رصدت هيئة الأرصاد الجوية احتمالات سقوط أمطار شديدة على منطقة القناه والسخنه، ويأتي هذا فى إطار ماتنتهجه الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه، والشركات التابعة فى التنسيق التام، لمتابعة الأحوال الجوية المتوقعة وأخذ التدابير اللازمة والاستعدادات من خلال فرق الطوارئ والخط الساخن.

وأشار الصحصاح إلى أن رؤساء القطاعات ورئيس الحملة جاهزون بالسيارات والمعدات والأفراد لسرعة التعامل فى حالة حدوث الأمطار فى الأماكن الساخنة، والتى ينتظر فيها تراكم المياه وكذلك التنسيق مع المراكز والمدن والأحياء فى القطاعات الثلاثة لمراجعة بالوعات الأمطار واستمرار تطهير الشبكات.