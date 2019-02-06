video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو تؤكد أولوية التسوية السياسية السورية وتسهيل عودة اللاجئين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:09 م
موسكو تؤكد أولوية التسوية السياسية السورية وتسهيل عودة اللاجئين لافروف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية فى مكتب التمثيل لمقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين السوريين، إيجور تساريكوف، أن الخارجية الروسية ستواصل إعطاء الأولوية لمسألة التسوية السياسية فى سوريا، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين والنازحين.

وقال تساريكوف- فى اجتماع مشترك لهيئة التنسيق المشترك الروسى السورى لعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم الأربعاء- "على المسار السياسى، نواصل العمل مع إيران وتركيا بالتنسيق مع الأطراف السورية والأمم المتحدة لإطلاق اللجنة الدستورية فى جنيف".

وأضاف ممثل الخارجية الروسية "استقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الدفاع سيرجى شويجو، يوم 21 يناير، جير بيدرسون، فى موسكو، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتم التأكيد على العزم لتعزيز العملية السياسية التى يقوم بها ويقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، وتم الإعراب عن التزام متبادل لدعم التفاعل بين الدول الضامنة لـ "منصة أستانا" والأمم المتحدة من أجل التسوية السورية".

وتابع تساريكوف أن "هذا سيسمح فى قناعتنا بإطلاق عملية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وطبقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي".

وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث أنه وفقا للمركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع عربى - أوروبى فى بلجيكا لبحث التحديات السياسية والاقتصادية.. مكافحة الإرهاب والهجرة والنزاعات المسلحة أولوية.. خلافات حول عودة دمشق لمقعدها بالجامعة.. و"الجبير": نبحث إبعاد القوات الأجنبية عن سوريا

سوريا الديمقراطية: "داعش" يستخدم المدنيين كدروع بشرية بسوريا

اللاجئين السوريين

سوريا

روسيا

الخارجيه الروسيه




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة