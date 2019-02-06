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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تبدأ بعثة مراقبة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:10 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تبدأ بعثة مراقبة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو
(أ ش أ)
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بدأت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى اليوم الأربعاء، فى إيفاد بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا والتى من المقرر أن تنطلق فى 31 مارس المقبل.

وذكرت المنظمة - فى بيان - أن إرسال البعثة جاء بناءً على دعوة من السلطات الأوكرانية، موضحةً أن البعثة يرأسها السفير بيتر تجلر وتضم فريقا من 17 خبيرا يقيمون فى كييف وعدد آخر من خارج أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن البعثة سوف تقوم بتقييم الانتخابات الرئاسية من حيث الامتثال لقواعد منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والالتزامات والمعايير الدولية الأخرى للانتخابات الديمقراطية وكذلك مدى التطابق مع التشريعات الوطنية.

ولفت البيان إلى أن المراقبين سوف يتابعون عن كثب تسجيل المرشحين وأنشطة الحملات وعمل إدارة الانتخابات والهيئات الحكومية ذات الصلة والتشريعات المتعلقة بالانتخابات وأليات تنفيذها والبيئة الإعلامية وحل النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

 


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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

أوكرانيا

انتخابات الرئاسة




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