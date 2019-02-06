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مغادرة جميع المصابين بانهيار عقار الأقصر عدا سائحة ألمانية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:17 م
مغادرة جميع المصابين بانهيار عقار الأقصر عدا سائحة ألمانية انهيار عقار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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غادر جميع مصابى حادث انهيار العقار السكنى المبنى بالطوب اللبن والخالى من السكان، اليوم الأربعاء، عدا السائحة "ايفنت هاوس" ألمانية الجنسية والتى لا تزال تتلقى العلاج بمستشفى الأقصر الدولى.

ومن الجدير بالذكر أن أمس الثلاثاء، وقع حادث انهيار عقار سكنى مبنى بالطوب اللبن وخالى من السكان بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الأقباط بالأقصر، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص واصابة 13 آخرين.

ومن جانبه، كان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد توجه أمس الثلاثاء، لتفقد حالة المصابين بمستشفى الأقصر العام والمستشفى الدولى، مشدداً على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وسرعة استخراج تصاريح الدفن وتسليم المتوفين إلى ذويهم.

 

 


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