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مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى تصادم بطريقى السويس والزعفرانة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:59 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى تصادم بطريقى السويس والزعفرانة إنقلاب سيارة - أرشيفية
أ . ش. أ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون اليوم، فى حادثين متفرقين بطريق (السويس - القاهرة)، و(السويس – الزعفرانة).

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور لبيب محمد كامل، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق (السويس - القاهرة) أسفر عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى الشروق بالقاهرة، بالإضافة إلى تصادم 3 سيارات بطريق (السويس - الزعفرانة)، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 شخصا .

وقال كامل إن المصابين فى الحادث الثانى تم نقلهم إلى مستشفى السويس للتأمين الصحى لعلاجهم، حيث تراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات .

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة خشية وقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

 


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