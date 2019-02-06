مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى تصادم بطريقى السويس والزعفرانة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون اليوم، فى حادثين متفرقين بطريق (السويس - القاهرة)، و(السويس – الزعفرانة).
وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور لبيب محمد كامل، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق (السويس - القاهرة) أسفر عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى الشروق بالقاهرة، بالإضافة إلى تصادم 3 سيارات بطريق (السويس - الزعفرانة)، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 شخصا .
وقال كامل إن المصابين فى الحادث الثانى تم نقلهم إلى مستشفى السويس للتأمين الصحى لعلاجهم، حيث تراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات .
وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة خشية وقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.
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