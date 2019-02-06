مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى تصادم بطريقى السويس والزعفرانة

أ . ش. أ

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون اليوم، فى حادثين متفرقين بطريق (السويس - القاهرة)، و(السويس – الزعفرانة).

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور لبيب محمد كامل، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق (السويس - القاهرة) أسفر عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى الشروق بالقاهرة، بالإضافة إلى تصادم 3 سيارات بطريق (السويس - الزعفرانة)، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 شخصا .

وقال كامل إن المصابين فى الحادث الثانى تم نقلهم إلى مستشفى السويس للتأمين الصحى لعلاجهم، حيث تراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات .

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة خشية وقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.