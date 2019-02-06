مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الكوبانية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم على الطريق الغربى بمدخل قرية الكوبانية بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية "موتوسيكل"، على الطريق الغربى بمدخل قرية الكوبانية ووجود وفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص توفوا فور نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، ثم تم إيداعهم بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وهم: "خالد عبد الهادى عبد الله، ومحمد فرغلى عمرو، وشخص ثالث مجهول الهوية".

وكانت مدينة أسوان شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكى بطريق السادات بالقرب من محكمة الأسرة، وهو ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، وهم: "عصام سعد سالم 47 سنة، مصاب بجرح فى الوجه، وفتحى شعبان قرشى 25 سنة، مصاب جرح بالكتف الأيمن، وأحمد محمد توفيق 32 سنة، مصاب بجرح فى الوجه".