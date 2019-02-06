video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الكوبانية بأسوان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:10 ص
مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الكوبانية بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم على الطريق الغربى بمدخل قرية الكوبانية بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية "موتوسيكل"، على الطريق الغربى بمدخل قرية الكوبانية ووجود وفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص توفوا فور نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، ثم تم إيداعهم بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وهم: "خالد عبد الهادى عبد الله، ومحمد فرغلى عمرو، وشخص ثالث مجهول الهوية".

وكانت مدينة أسوان شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكى بطريق السادات بالقرب من محكمة الأسرة، وهو ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، وهم: "عصام سعد سالم 47 سنة، مصاب بجرح فى الوجه، وفتحى شعبان قرشى 25 سنة، مصاب جرح بالكتف الأيمن، وأحمد محمد توفيق 32 سنة، مصاب بجرح فى الوجه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار منزل بقرية البصيلية بإدفو والإسعاف تنقل 4 مصابين للمستشفى

حادث

قريه الكوبانيه

مرفق اسعاف اسوان

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة