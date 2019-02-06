مرور القليوبية: تحرير 789 مخالفة مرورية و67 حالة "انتظار خاطئ"

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 789 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 789 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و67 مخالفة انتظار خاطئ، و44 حالة تصالح فورى، وسحب 21 دراجة نارية، وحجز 4 وتحصيل مبلغ 6600 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 23 رخصة، و9 تصالح وتحصيل 2450 جنيه غرامة.

فضلًا عن ضبط 330 مخالفة مرافق عامة (38 إشغال طريق- 225 نظافة عامة - 84 بائع متجول - 68 إزالة فورية- 4 فرش شاى – 43 وصلات كهربائية- 13 فرش مؤقت- 19 إزالة كشك – 4 عربة فول- 32 غرامة فورية)، كما تم رفع 40 طن قمامة ومخلفات، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.