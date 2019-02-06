مدرسة تعارض على حبسها سنتين لاعتدائها على تلميذة.. والمحكمة تخفف الحكم

قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس المحكمة وسكرتارية أحمد الحسينى، بقبول معارضة مدرسة على حكم حبسها سنتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، غيابيا على مدرسة اعتدت بالضرب المبرح على تلميذة ابتدائى.

وقررت المحكمة تخفيف الحكم إلى الحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنبه، بعد معارضة المتهمة.



وتعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 8374 جنح الخليفة، إلى تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من ولى أمر تلميذة بمدرسة ابتدائية يفيد تعرضها للضرب المبرح على يد مدرسة فى المدرسة تدعى "ا.ا"، ما تسبب فى وجود كدمات وزرقة فى قدميها ويديها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأحالت القضية إلى محكمة الجنح التى قضت، بحبسها سنتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، غيابيا على مدرسة اعتدت بالضرب المبرح على تلميذة ابتدائى، وبمعارضتها على الحكم خففته المحكمة للقرار السابق.