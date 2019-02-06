محافظ كفر الشيخ: معيار اختيار الأم المثالية مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة للعام 2019م ، بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سعد الفقى، كيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفايزة الشناوي، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، مشيداً بدور الأم وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها وإيجاد التوازن بين مسؤوليات الأم المتعددة، ورعايتها لأبنائها والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، حيث تقدم للمسابقة 22 أما وذلك لاختيار الأم المثالية، ووقع الاختيار على 10 أمهات لتكون من بينهم الأم المثالية للعام 2019م.

ومن جانبه قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير المسابقة لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديرية، مؤكداً مراعاة الشفافية والنزاهة في الاختيار تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.