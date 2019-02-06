محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل معدات المرحلة الثانية للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة

وقال محافظ قنا، أن تجربتي تعبئة وتفريغ حاويات المخلفات الصلبة عن طريق الرفعة الخطافية وتجربة تشغيل مكبس الوقود البديل الناتج من عملية تدوير القمامة بمصنع المخلفات الصلبة بمنطقة الصالحية بمدينة قن سيحقق الكثير للمجتمع.



وأكد محافظ قنا خلال جولته ، أن البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة يهدف الي تقديم الدعم الفني واعتماد التكنولوجيا الخاصة بتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية وتقديم أساليب جديدة في مجال إدارة المخلفات توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.



وأضاف المحافظ ، أنه تم دعم المحافظة خلال المرحلة الثانية من البرنامج "مرحلة التدخلات العاجلة"، بعدد 132 معدة بتكلفة مالية تخطت 48 مليون جنيه حيث تم استلام 45 تروسيكل وعدد 14 شاحنة مرسيدس مزودة بهوك ليفت ولودر مفصلي فولفو وعدد 70 حاوية سعة 24 م 3 بالإضافة الي راس جرار مرسيدس ونصف مقطورة ذاتية الكبس .



وأكد الهجان،علي حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب كما شدد الهجان خلال زيارته علي ضرورة المتابعة المستمرة والتدريب الجيد للسائقين والفنيين علي اعمال التشغيل والصيانة الدورية لجميع معدات المنظومة موصيا التنفيذيين بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة بالمنطقة المحيطة للمصنع.



