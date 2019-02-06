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محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 74٪

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:31 م
محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 74٪ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2018 بنسبة نجاح 74٪، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 71٪، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100٪ وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأعربت المحافظ عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق فى المراحل الدراسية المقبلة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كل سبل الدعم للمنظومة التعليمية وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.

 


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