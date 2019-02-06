محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرفها برقم الجلوس

‎دمياط – عبده عبد البارى

ظهرت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، بعد أن اعتمدها الدكتورة منال عوض بنسبة نجاح 74%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 71%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100% وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

فيما أعربت المحافظ عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق فى المراحل الدراسية المقبلة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كل سبل الدعم للمنظومة التعليمية وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.