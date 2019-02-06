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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.4 %

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:46 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.4 % المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 72.4  % لطلبة النظاميين، حيث تقدم للامتحان  44220  طالباً وطالبة، حضر منهم  44090  طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41.1% ، حيث تقدم للامتحان  1120طالبا حضر منهم 1068.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82،2%، ثم إدارة ببا بنسبة نجاح 72،53  %، أعقبتها إدارة  ناصر  بنسبة 72،47 %، فإدارة  الواسطى بنسبة 69،64 %، وسجلت إدارة سمسطا نسبة 68،35 %، ثم إدارة إهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62،29 %.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90،98 %  واللغة الانجليزية 83،86% والدراسات 87،49%، والرياضيات 91،69  %، والعلوم  88،18 %، والحاسب الآلى 72،69 %، والتربية الدينية 93،87  %، والتربية الفنية 99،74 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 % ، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.

ووجه المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.


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