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محافظ القليوبية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:13 ص
محافظ القليوبية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مكلفا مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه المحافظ، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.


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