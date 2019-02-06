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محافظ الغربية ورئيس هيئة البريد يفتتحان مكتبى بريد بطنطا بعد تطويرهما

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:06 م
محافظ الغربية ورئيس هيئة البريد يفتتحان مكتبى بريد بطنطا بعد تطويرهما اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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بحث اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سبل التعاون بين المحافظة والهيئة فى تطوير جميع مكاتب البريد بالمحافظة وتقديم خدمات بريدية متميزة للمواطنين ودراسة إدخال 35 خدمة جديدة مميكنة تتعلق بخدمات المحليات من خلال مكاتب البريد لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يستطيع المواطن الحصول على هذه الخدمات من أى مكان فى الجمهورية بدون الانتقال إلى مكان مؤدى الخدمة للعمل على راحة المواطنين وتوفير الوقت والمجهود.

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية اليوم برئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بمكتبة بالديوان العام للمحافظة، وقام محافظ الغربية ورئيس البريد بافتتاح  مكتبى بريد طنطا الرئيسي وسبرباي بعد تطويرهما وتحويلهما إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وعقب الافتتاح أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الألكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة.

وأشار إلى أن مبني البريد الاستثماري بسبرباي تم إنجازه في وقت قياسي ليكون انطلاقة واعدة للنشاط الاستثماري بمحافظة الغربية، حيث إن المبنى تم تجهيزه بأحدث الأنظمة المتطورة ليتم استغلاله في كافة الأنشطة الاستثمارية ويضم مركزا متكاملا للخدمات البريدية واللوجستية .

ومن جانبه أشاد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعد طفرة غير مسبوقة، متمنياً الاستمرار على هذا الأداء المشرف.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

 كما التقى محافظ الغربية بعدد من المواطنين المترددين على مكاتب البريد للتأكد من تقديم كافة الخدمات البريدية لهم فى سهولة ويسر.

 يذكر أن منطقة بريد الغربية تضم 182 مكتب بريد على مستوي المحافظة ومكتب بريد طنطا الرئيسي الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 800 متر مربع وبه 19 شباك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كافة الخدمات ويخدم ما يقرب من مليون نسمة.

أما مكتب بريد سبرباي قائم على مساحة 120 متر مربع وبه 8 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 500 ألف نسمة.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الغربية ورئيس الهيئة القومية للبريد الدروع التذكارية للمحافظة وهيئة البريد المصرى.

 

 


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