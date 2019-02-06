محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع الأمنية بمحيط الكنيسة الأرثوذكسية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية وزيارة كنيسة الأنبا بيشوى ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، والتى رافقه خلالها اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء واللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك لتفقد الوضع الأمنى والوقوف على مستوى التجهيزات الأمنية بمحيط الكنيسة، استعدادًا لاحتفال مدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وعلى مدى يومين بالزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمدينة الإسماعيلية والتى تعد الأولى من نوعها منذ تولية الكرسى البابوي.

وخلال الجولة أطمأن محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه من القيادات على مستوى التأمين والإعداد والتجهيز المتميز لاستقبال قداسة البابا، كما إلتقى المحافظ بجموع المواطنين والأهالى من الأخوة الأقباط بالكنيسة وقدم لهم التهنئة بزيارة قداسة البابا للإسماعيلية.

وسوف يلقى قداسة البابا مساء اليوم العظة الأسبوعية فى اجتماع الشعب بمطرانية القديس العظيم الأنبا بيشوى بالإسماعيلية.

وسوف يلقى قداسته عظته المعتادة من داخل كاتدارئية الأنبا بيشوى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

كما سيلتقى البابا على هامش زيارته بالعديد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات قناة السويس والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ومن المنتظر أن يقوم قداسة البابا صباح غدًا الخميس، بتدشين "كنيسة الأنبا بولا" الجديدة بوسط المدينة ويشاركه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية ولفيف من الاساقفة، ويلتقى البابا كهنة الإيبارشية قبل عودته للقاهرة.



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى



الإسماعيلية تزينت لاستقبال البابا تواضروس الثانى